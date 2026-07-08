Incidentes y siniestros viales durante los festejos por la victoria de Argentina

Durante las celebraciones por la clasificación de la Selección Argentina se registraron siniestros viales en el sur de la ciudad. Además, el municipio implementó cortes preventivos en distintas arterias del centro

7/7/2026

La celebración por la victoria de la Selección Argentina ante Egipto estuvo acompañada por incidentes y siniestros viales registrados en distintos puntos de la Capital, principalmente en la zona sur de la ciudad.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, un tramo de la avenida Manuel Navarro y parte de la avenida Hipólito Yrigoyen permanecían con circulación restringida debido a los hechos ocurridos. Por el momento, no trascendieron las identidades de las personas involucradas ni el estado de salud de los accidentados.

En paralelo, y ante la masiva concentración de hinchas en el centro capitalino, la Municipalidad de la Capital dispuso cortes preventivos de tránsito en distintas calles cercanas a la Plaza 25 de Mayo para facilitar el desarrollo de los festejos y resguardar la seguridad de los asistentes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades policiales y de tránsito brinden un informe oficial con mayores precisiones sobre los incidentes y el balance de los operativos realizados durante los festejos.