Indagaron a una exconcejal por fraude a la administración pública

Otra vez el Concejo deliberante de Los Altos, departamento Santa Rosa, quedó involucrado en una causa judicial.

jueves, 9 de octubre de 2025

Durante la jornada del martes, el fiscal de instrucción N° 6 Dr. Facundo Barros Jorrat llevó adelante la audiencia de indagatoria de imputada a la María Isabel González, quien en el año 2022 fue denunciada por cobrar doble sueldo mientras ocupaba una banca como concejal en el Concejo Deliberante de la comuna antes mencionada.

Fuentes judiciales indicaron que la exconcejal González llegó a la fiscalía acompañada de su abogado defensor y se sometió a la audiencia. Sentada ante el fiscal que se especializa en delitos contra la administración pública, la edil escuchó el relato del hecho por el que fue imputada: los supuestos delitos de apropiación de cosa ajena habida por error en concurso ideal con fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de autora.

Acto seguido, el fiscal de la investigación le cedió la palabra, pero en uso de su derecho la ahora imputada decidió guardar silencio.

De acuerdo a la información oficial, cuando María Isabel González se desempeñaba como concejal en el periodo de intendencia de Barot, sin sacar licencia de su cargo original en el área de educación percibió, supuestamente con el aval del edil, ambos sueldos durante varios meses hasta que fue denunciada por la oposición.