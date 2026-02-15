Inflación de febrero: analistas prevén un piso del 2% y advierten por el impacto de tarifas

Tras el 2,9% de enero, las consultoras estiman que el IPC se moverá entre 2,3% y 2,9%. Los aumentos en gas y electricidad aportarían hasta medio punto al índice.

domingo, 15 de febrero de 2026

Luego del 2,9% registrado en enero y con una variación interanual de 32,4%, los analistas prevén que la inflación de febrero se mantendrá por encima del 2%, en un contexto donde las subas de tarifas energéticas tendrán un rol determinante en el resultado final.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina proyectó una inflación mensual del 2,1% para febrero. En el mismo sondeo, para enero se había estimado 2,4%, por debajo del dato finalmente informado por el INDEC.

En el sector privado, las estimaciones muestran dispersión. Las proyecciones más optimistas ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2,3% y 2,5%, mientras que las más elevadas lo sitúan entre 2,8% y 2,9%. De confirmarse estos números, el registro de febrero sería similar o levemente inferior al de enero.

Entre las principales mediciones se encuentran:

Equilibra estima una suba mensual de 2,3%.

Orlando Ferreres & Asociados proyecta 2,5%.

EcoGo calcula 2,7%.

Analytica prevé entre 2,8% y 2,9%.

Otras firmas, como C&T Asesores Económicos y Libertad & Progreso, siguen de cerca la evolución de la carne y las cuotas de colegios privados, rubros con fuerte incidencia estacional en el índice.

Pese a las diferencias, todas coinciden en que el proceso de desinflación no será lineal y que la convergencia hacia niveles más bajos podría demorarse más de lo previsto.

Uno de los factores clave del mes es el ajuste en tarifas energéticas tras cambios en el esquema de subsidios. A comienzos de febrero, el Gobierno aplicó un incremento promedio del 16,86% en el gas a nivel nacional, con impacto en todas las categorías residenciales. En electricidad, el aumento promedio fue del 3,59% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), atendidos por Edenor y Edesur, mientras que en el interior depende de cada jurisdicción.

Según Equilibra, el rubro electricidad y gas podría trepar alrededor del 12% en febrero, impulsado principalmente por el ajuste en el gas, lo que aportaría cerca de 0,5 puntos porcentuales al IPC del mes.

Desde EcoGo señalaron que también influyeron otros servicios regulados: gas (16%), electricidad (4%), servicios básicos para la vivienda (12%), boleto de colectivo en el AMBA (4%) y subte (4,8%).

Otro foco de atención es el precio de la carne, que en enero llegó a subir hasta 15%. Si bien algunas carnicerías intentan no trasladar la totalidad del aumento ante la caída de ventas, el impacto en el índice de alimentos —uno de los de mayor ponderación— será determinante.

Las primeras mediciones de EcoGo proyectan una inflación general del 2,7% hacia fines de febrero y una suba de alimentos en torno al 2,6%.

Con estos números, la Argentina se mantiene entre los países con mayor inflación de América Latina, aunque logró mejorar su posición en el ranking global en los últimos dos años. El dato oficial de febrero se conocerá el 12 de marzo y permitirá evaluar si la tendencia descendente logra consolidarse o si las tarifas vuelven a marcar el ritmo del índice.