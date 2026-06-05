Informaron el cronograma de pago para empleados municipales

La Municipalidad de la Capital confirmó el pago de haberes correspondientes a mayo de 2026
La Municipalidad de la Capital informó el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de mayo de 2026 para los trabajadores municipales.
Según se detalló, este viernes 5 de junio cobrarán los empleados de Planta Permanente, beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja y personal con Contrato de Locación de Obra.
El pago será por ventanilla y se realizará en el horario de 8 a 13 y de 14 a 16 horas.