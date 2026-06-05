Informaron el cronograma de pago para empleados municipales

La Municipalidad de la Capital confirmó el pago de haberes correspondientes a mayo de 2026

3/6/2026

La Municipalidad de la Capital informó el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de mayo de 2026 para los trabajadores municipales.

Según se detalló, este viernes 5 de junio cobrarán los empleados de Planta Permanente, beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja y personal con Contrato de Locación de Obra.

El pago será por ventanilla y se realizará en el horario de 8 a 13 y de 14 a 16 horas.