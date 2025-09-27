Intenso trabajo por viento zonda e incendios en Catamarca

Las fuertes ráfagas de viento registradas en la noche del viernes y madrugada del sábado provocaron múltiples incidentes en distintos puntos del Valle Central, como voladuras de techos, caída de árboles y postes, y cortes de energía.

sábado, 27 de septiembre de 2025

La Dirección de Protección Civil desplegó a su equipo durante toda la noche, trabajando hasta la madrugada y retomando tareas a primera hora de la mañana. Se intervino en distintos sectores de la Capital para asistir a las familias afectadas, despejar calles y colaborar en la normalización de los servicios, en coordinación con las guardias municipales y empresas de servicios.

En paralelo, la Brigada de Incendios Forestales intervino en seis focos ígneos en los departamentos Valle Viejo, Capayán y Capital. Uno de los más significativos se registró en la zona industrial de El Pantanillo, donde se trabajó junto a Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, SAME, personal de la fábrica y la Policía de la Provincia. La rápida acción conjunta permitió contener el fuego y evitar daños mayores en las instalaciones fabriles.

Todas las intervenciones fueron controladas, evitando la propagación hacia sectores poblados y garantizando la seguridad de la comunidad.

En lo que va del año ya se registraron 134 incendios forestales en la provincia, superando el promedio mensual de septiembre. Si bien para la jornada de hoy no se encuentran vigentes alertas meteorológicas, están pronosticadas ráfagas de viento de hasta 70 km/h en zonas del Valle Central, inmediaciones del Aeropuerto y en el departamento Capayán, con un paulatino descenso hacia la tarde.

Desde el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada para proteger a los catamarqueños, respondiendo con presencia, responsabilidad y vocación de servicio ante cada emergencia.