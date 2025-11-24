Intensos operativos de control vehicular dejaron un detenido y 18 vehículos secuestrados en Capital e interior

Los controles se realizaron en distintos puntos de la Capital, Valle Viejo, Santa María y Belén. Un hombre fue arrestado por conducir en estado de ebriedad.

domingo, 23 de noviembre de 2025

En el marco de los operativos preventivos que se desarrollan de manera permanente en toda la provincia, durante la noche de ayer y la madrugada de hoy se llevaron a cabo controles vehiculares y recorridos de seguridad en distintos sectores de la Capital y el interior.

Participaron efectivos de las Seccionales Tercera y Décima, motoristas del COEM-Kappa, personal de la Subcomisaría Villa Dolores del Departamento Valle Viejo, y numerarios de las Comisarías Departamentales de Santa María y Belén, junto al Grupo de Infantería de Belén.

Como resultado de los procedimientos, fue arrestado un hombre de apellido Macías, de 31 años, tras ser sorprendido circulando en estado de ebriedad.

Además, se incautaron quince motocicletas de distintas marcas y cilindradas y tres automóviles, cuyos conductores infringieron la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Tras labrarse las actas de infracción correspondientes, todos los rodados fueron trasladados a las dependencias policiales respectivas.