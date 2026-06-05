Investigan el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda del barrio Eva Perón

El hecho ocurrió este mediodía en el norte de la Capital. Trabajan peritos y la Unidad Judicial en el lugar, y la autopsia determinará las causas del deceso del hombre, que sería empleado del Poder Judicial

3/6/2026

La justicia investiga la causales de muerte de un hombre mayor de edad quien fue encontrado sin vida en su domicilio en el populoso barrio Eva Perón, en el norte de la capital.

Un llamado al SAE 911 alerto a los efectivos de la comisaria Septima quienes se constituyeron en el inmueble donde uno de los moradores le indico que en el interior de la vivienda estaba un hombre sin vida. El deceso fue confirmado por el personal del SAME quienes arribaron convocados por la policía que de inmediato informaron del hecho al fiscal en turno del distrito norte.

Por estos momentos trabajan en el lugar personal de la unidad judicial y de los peritos quienes aguardan a los bomberos para el traslado del cuerpo a la morgue judicial donde se realizara la operación de autopsia para determinar las causales y circunstancias del deceso de la persona, que trascendió seria empleado del poder judicial de la provincia.