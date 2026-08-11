Investigan el uso de datos de una afiliada de OSEP para adquirir medicamentos

11/8/2026

El fiscal de Instrucción N° 6 del Distrito Oeste, Facundo Barros Jorrat, inició una investigación a partir de una denuncia realizada por una afiliada a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), quien advirtió que sus datos personales habrían sido utilizados para validar recetas electrónicas y adquirir medicamentos que nunca solicitó.

De acuerdo con la denuncia, la mujer recibió por correo electrónico una notificación sobre la compra de un medicamento registrada con su número de documento, pero a nombre de una persona desconocida para ella.

Al ingresar a la aplicación de la obra social, detectó dos recetas electrónicas que contenían su DNI, aunque figuraban a nombre de un tercero. También recibió el comprobante correspondiente a una compra que desconoció haber realizado.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y está dirigida a determinar cómo fueron generadas y validadas las recetas, quiénes intervinieron en la operación y si existieron otros hechos similares.

Medidas ordenadas

El fiscal ordenó una inspección ocular en el establecimiento donde se habría realizado la operación, con el objetivo de relevar la distribución del lugar, la ubicación de las cajas y puestos de atención, y el sistema utilizado para validar y dispensar recetas electrónicas.

También dispuso la obtención de la documentación y de los registros digitales vinculados con las recetas investigadas y con la transacción comercial. La medida comprende comprobantes, constancias de facturación, registros informáticos y toda otra información que permita reconstruir la operación e identificar a las personas que intervinieron.

Recomendación preventiva

Se recomienda a los afiliados revisar periódicamente las recetas y los consumos registrados en las aplicaciones de sus obras sociales.

Ante la detección de una prescripción, compra o trámite desconocido, deben conservar los correos electrónicos, capturas de pantalla y comprobantes, y realizar la denuncia correspondiente.

Por tratarse de una investigación en curso, no se difunden las identidades de las personas involucradas ni los nombres de los establecimientos comerciales.