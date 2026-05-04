Investigan un posible brote de Hantavirus en un crucero con tres muertos

El brote habría ocurrido en una travesía desde Ushuaia hacia Cabo Verde. Hay más casos en estudio y seguimiento internacional.

domingo, 3 de mayo de 2026

Tres personas murieron durante una travesía en el Atlántico y las autoridades sanitarias investigan un posible brote de Hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia con destino a Cabo Verde.

Según confirmó la Organización Mundial de la Salud, al menos uno de los casos fue diagnosticado con la enfermedad, mientras que otros permanecen bajo análisis. En total, viajaban cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes.

De acuerdo a la información disponible, las primeras víctimas comenzaron a presentar síntomas durante la travesía y luego se detectaron nuevos cuadros compatibles con la infección. Además de los fallecidos, otras personas permanecen bajo observación médica mientras continúan los estudios epidemiológicos.

Las autoridades evalúan aplicar medidas de aislamiento para algunos pasajeros y reforzar los controles a bordo con el objetivo de evitar nuevos contagios, mientras el crucero permanece bajo monitoreo internacional.

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados y puede provocar cuadros graves que afectan los pulmones y otros órganos. Aunque el contagio entre personas es poco frecuente, especialistas advierten sobre su peligrosidad debido a la alta tasa de mortalidad.

El caso generó preocupación a nivel global por las características del viaje y la posibilidad de que existan más casos sospechosos dentro de la embarcación, mientras organismos sanitarios continúan siguiendo de cerca la evolución de la situación.