Jalil avanza en obras clave mientras busca resolver la crisis del sistema de salud

Con negocios avanzados en Buenos Aires, el gobernador logra consenso para transferencias viales y promete cambios en coseguros. La mejora en coparticipación abre espacio para resolver conflictos internos que impactan a afiliados y médicos

3/6/2026

En el marco del encuentro del Secretariado de Tribunales de Cuentas que se desarrolla en la Capital, el gobernador Raúl Jalil dialogó en vivo con la prensa tras su reciente viaje a Buenos Aires. Durante la entrevista, el mandatario brindó un panorama detallado sobre las negociaciones por la infraestructura vial, el conflicto por el plus médico, la situación financiera de la provincia y las expectativas de cara a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Respecto a la obra pública y el transporte, Jalil se refirió al encuentro que mantuvieron los diez gobernadores del Norte Grande con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, donde se presentó un plan de infraestructura estratégica coordinado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El gobernador confirmó que la provincia mantiene gestiones avanzadas para el traspaso de rutas y anticipó que la Ruta Nacional 157 sería concesionada por la Nación, mientras que se evalúa la situación de las rutas nacionales 38 y 60. A su vez, anunció una importante comitiva para el departamento Santa María: “En los próximos días vamos a inaugurar una escuela y calculamos que en los primeros días de julio vamos a inaugurar el puente más largo del norte argentino”, precisó.

En relación a la salud y el cobro del plus médico —una problemática con fuerte impacto en los afiliados—, Jalil adelantó que los ministros de Gobierno, Alberto Natella, y de Salud, Johana Carrizo, mantienen reuniones clave con el Colegio y el Círculo Médico. «La idea es sacar algunos coseguros y subir el precio de la consulta, pero tendría que haber un compromiso en cuanto al plus médico», señaló, estimando que la próxima semana ingresará un proyecto concreto para su debate.

Finalmente, el titular del Ejecutivo provincial se mostró optimista respecto a la economía local al indicar que la coparticipación por el Impuesto a las Ganancias experimentó una mejoría tras nueve meses de caída y que la recaudación propia, impulsada por la estabilización de las regalías del litio, la agroindustria y el sector minero, muestran signos positivos de recuperación. Con miras a la temporada alta de julio, Jalil ratificó que ya se cursaron las invitaciones protocolares a las autoridades nacionales, incluyendo al presidente de la Nación, para asistir a la Fiesta del Poncho, evento para el cual se prevé un despliegue histórico.