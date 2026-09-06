Jalil destacó el perfil federal de las inversiones y proyectó hasta US$8.000 millones para Catamarca

El gobernador reivindicó el desarrollo minero, respaldó el RIGI y sostuvo que las nuevas inversiones están modificando la matriz productiva de las provincias.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, sostuvo que el actual proceso de inversiones vinculadas a la minería y a otros sectores productivos está contribuyendo a una Argentina “mucho más federal” y afirmó que Catamarca podría alcanzar, al finalizar su gestión, un nivel de inversiones calificadas de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares.

Jalil formuló estas declaraciones este viernes al participar como disertante en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrolla en la provincia de Misiones, donde expuso ante empresarios y referentes del sector financiero.

Durante su intervención, el mandatario cuestionó lo que definió como la “conurbanización de la política” y señaló que durante años una parte importante de los subsidios destinados al transporte y la energía se concentró en el conurbano bonaerense. En ese contexto, vinculó ese proceso con el crecimiento de la pobreza y planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de desarrollo con mayor protagonismo de las provincias.

Jalil consideró que parte de la agenda económica nacional actual, entre la que mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las políticas destinadas a estabilizar la economía y la macroeconomía, presenta un carácter más federal, especialmente a partir del impulso que está adquiriendo la actividad minera.

“Esta agenda nacional, o gran parte de la agenda nacional que se está discutiendo hoy, como el RIGI o como estabilizar la economía o la macroeconomía, es una agenda mucho más federal, por lo menos con la minería”, afirmó.

En esa línea, destacó el impacto de las inversiones mineras sobre la estructura productiva de Catamarca. Señaló que la provincia cuenta además con actividades vinculadas a la agroindustria y que el turismo registra un crecimiento significativo, pero sostuvo que la minería representa actualmente el principal factor diferencial en términos de inversión y generación de oportunidades.

Según estimó, el volumen de inversiones que tendrá la provincia cuando concluya su mandato se ubicará “más o menos” entre los 7.000 y 8.000 millones de dólares, una cifra que, a su entender, tendrá efectos sobre la matriz económica provincial.

El gobernador también puso como ejemplo de esta transformación el creciente desplazamiento de trabajadores entre distintos puntos del país vinculados a proyectos productivos. “Cuando a veces viajo, veo que hay catamarqueños que viajan a Vaca Muerta o a Santa Cruz y hay gente de afuera que viene a Catamarca”, señaló.

Para Jalil, este fenómeno evidencia un proceso de integración económica que muchas veces no resulta visible desde el Área Metropolitana de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Estamos teniendo, a través de estas inversiones que se están logrando en las provincias, un país que por ahí no se nota en el conurbano o CABA, pero un país mucho más federal”, sostuvo.

En otro tramo de su exposición, Jalil consideró que el peronismo debería haber acompañado herramientas como el RIGI y otras políticas destinadas a promover inversiones.

“Creo que el peronismo tendría que haber acompañado”, afirmó, y recordó que durante administraciones anteriores también se impulsaron leyes con características similares orientadas a promover determinadas actividades económicas.

El gobernador planteó que el desarrollo de grandes proyectos productivos en las provincias puede generar una mayor diversificación territorial de la economía argentina y contribuir a reducir la histórica concentración de la actividad económica en el área metropolitana.

Un escenario favorable para atraer inversiones

Jalil también se refirió al contexto internacional y a las oportunidades que, según su mirada, ofrece el actual escenario geopolítico para la Argentina.

En ese sentido, sostuvo que el país cuenta con condiciones que pueden resultar atractivas para los inversores y destacó la ausencia de conflictos sociales y religiosos de gran magnitud. También remarcó la importancia de brindar previsibilidad a las empresas respecto de la posibilidad de girar dividendos y resolver eventuales controversias.

“Nosotros, ningún gobernador está pensando en expropiar ninguna empresa”, afirmó, al referirse a las condiciones institucionales que, según consideró, pueden contribuir a generar confianza.

Finalmente, Jalil aseguró que durante el último año tuvo una participación particularmente activa en la promoción del país y sus oportunidades de inversión. “Nunca fui a mostrar tanto la Argentina como el último año”, señaló.

Con la minería como principal eje, el gobernador presentó ante el empresariado financiero una visión de Catamarca basada en el crecimiento de las inversiones, la diversificación productiva y una mayor integración de las economías provinciales, en un contexto nacional marcado por el objetivo de estabilizar las variables macroeconómicas y atraer capitales de largo plazo.