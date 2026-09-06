Jalil dijo que es “muy probable” la reelección de Milei y habrá impacto “nulo” de las elecciones en la minería

5/9/2026

Durante el Forbes Mining Summit, el gobernador Raúl Jalil, quien compartió un panel con su par mendocino Alfredo Cornejo, se les consultó sobre las posibilidades de que el presidente Javier Milei sea reelecto. El mandatario local consideró que “es muy probable que sí” y sostuvo que la situación económica empezó a mejorar, aunque a un ritmo distinto del que esperaba la sociedad. Como ejemplo, señaló que la minería y la agroindustria registraron mejoras en Catamarca.

Cornejo también vio probable la reelección de Milei y defendió la continuidad de sus políticas. “Yo no tengo duda alguna que la Argentina y su sistema político institucional no debe cambiar el rumbo”, afirmó. Además, advirtió que sería peligroso modificarlo. Su pronóstico se apoyó en una lectura de las últimas elecciones intermedias. Según destacó, el Gobierno ganó en 16 provincias pese a la caída del consumo y del empleo.

Para Cornejo, ese resultado fue una señal de que la sociedad quiere mantener el rumbo, aun con dificultades económicas, y la dirigencia política debe tomarlo en cuenta.

En tanto, Jalil sostuvo que las próximas elecciones tendrán un impacto “nulo” en el desarrollo de la minería argentina ya que, según explicó, el respaldo de los gobernadores de distintos partidos a la actividad permite prever que los proyectos continuarán más allá de los resultados electorales. Por su parte, el gobernador mendocino fue más cauto respecto de la influencia de las urnas en las inversiones.

“Me cuesta ser tan optimista de que en la Argentina no influyan las elecciones” dijo Cornejo, que si bien compartió parte del diagnóstico con Jalil, aclaró: “Creo que las elecciones influyen en la minería y en el desarrollo de la economía”. No obstante, el mendocino consideró que estas elecciones podrían tener menos consecuencias que las anteriores.