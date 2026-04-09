Jalil pidió “actualizar la agenda del peronismo” y la idea de la minería como política de estado

El mandatario provincial defendió la reforma de la Ley de Glaciares, destacó el rol del RIGI y planteó la necesidad de consensos para impulsar sectores clave de la economía.

jueves, 9 de abril de 2026

El gobernador Raúl Jalil volvió a dejar definiciones políticas y económicas tras respaldar la reforma de la Ley de Glaciares, al tiempo que llamó a “actualizar la agenda del peronismo” frente al nuevo escenario nacional e internacional.

En declaraciones a Infobae, el mandatario sostuvo que sectores como la minería, el petróleo, el gas y la agroindustria son claves para dinamizar la economía argentina y generar los dólares necesarios para estabilizar la macroeconomía.

En ese marco, Jalil destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que “ha dado un impulso importante” y favorecido un mayor interés de empresas, especialmente tras rondas de inversión en el exterior.

Respecto a la reforma de la Ley de Glaciares, el gobernador remarcó que la iniciativa apunta a fortalecer el federalismo y devolver a las provincias el control sobre sus recursos naturales. “Esta ley viene a darle federalismo a las provincias”, afirmó, al tiempo que defendió los controles sobre la actividad minera y aseguró que se trata de uno de los sectores más regulados.

En relación a las críticas de sectores ambientalistas, Jalil insistió en que cada provincia cuenta con equipos técnicos capacitados para evaluar el impacto ambiental y recordó que la Constitución establece que los recursos naturales son de dominio provincial. “No es un retroceso, es avanzar con mayor control desde el territorio”, sostuvo.

Al referirse al impacto en Catamarca, el mandatario señaló que actualmente la minería genera alrededor de 3.000 empleos directos y unos 8.000 indirectos, con un fuerte efecto multiplicador en otras actividades. Además, mencionó el avance de proyectos como la reactivación de Bajo la Alumbrera y el desarrollo de nuevas iniciativas vinculadas al litio y el cobre.

También destacó la creación de fideicomisos mineros para financiar obras en conjunto con las comunidades, lo que permitió avanzar en infraestructura, energía y desarrollo turístico en localidades del interior provincial como Antofagasta de la Sierra.

En el plano político, Jalil fue directo al plantear que el peronismo debe adaptarse a los cambios del contexto global. “Siempre hemos tenido una agenda vinculada al trabajo, pero creo que tiene que cambiar”, afirmó. En ese sentido, señaló que junto a otros gobernadores han acompañado algunas medidas del Gobierno nacional y se han diferenciado en otras, en función de las necesidades de cada provincia.

Finalmente, sostuvo que la minería debe consolidarse como una política de Estado, al igual que la agroindustria, y consideró que el país necesita acuerdos a largo plazo en sectores estratégicos para garantizar crecimiento y estabilidad económica.