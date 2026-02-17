Javier Galán denuncia grave crisis institucional en PAMI Catamarca y exige respuestas a la Nación

lunes, 16 de febrero de 2026

El diputado provincial Javier Galán hizo públicas las denuncias recibidas por parte de trabajadores, extrabajadores y jubilados del PAMI en la provincia de Catamarca, quienes manifiestan una profunda preocupación por el funcionamiento actual del organismo y denuncian falta de diálogo, demoras en prestaciones médicas esenciales y temor a represalias internas.

Las presentaciones fueron realizadas mediante cartas firmadas por trabajadores y afiliados que solicitaron reserva de identidad por miedo a persecución política. A su vez, se recibió una nota de acompañamiento desde la provincia de La Rioja, donde extrabajadores y representantes gremiales expresan solidaridad con el reclamo catamarqueño y solicitan apertura urgente de canales institucionales de diálogo.

Denuncias concretas

Entre los puntos señalados en las cartas se destacan:

Falta reiterada de audiencias y negativa a recibir a jubilados.

Demoras en la provisión de medicación oncológica y reumatológica.

Retrasos en la entrega de prótesis y audífonos.

Ausencia de articulación con autoridades sanitarias provinciales.

Clima interno de temor que impide a trabajadores expresar reclamos públicamente.

Los denunciantes sostienen que la conducción actual de la delegación provincial ha cerrado los canales de diálogo, afectando directamente a uno de los sectores más vulnerables: los adultos mayores.

Posición del diputado Javier Galán

“Cuando los jubilados tienen que suplicar para ser escuchados y los trabajadores temen hablar por miedo a perder su puesto, estamos ante una crisis institucional grave. PAMI no puede funcionar de espaldas a la gente.”

Galán sostuvo que la situación excede lo administrativo y se convierte en un problema político de responsabilidad nacional, ya que el PAMI depende directamente del Gobierno Nacional.

Responsabilidad del Gobierno Nacional

“El PAMI no es provincial. Depende de la Nación. Y por lo tanto, lo que sucede en Catamarca es responsabilidad directa de quienes gobiernan el país.”

El legislador fue más allá y cuestionó el discurso de renovación política impulsado desde el actual oficialismo nacional: “Se habló de nuevos aires, de hacer las cosas distintas a los gobiernos kirchneristas. Pero cuando vemos designaciones sin diálogo, conducción cerrada y jubilados esperando respuestas que no llegan, los hechos terminan siendo los mismos. Cambia la ideología, pero la gente sigue esperando gestión.”

Galán remarcó que el debate no es partidario, sino humano: “Nuestros jubilados no necesitan discursos ni relatos. Necesitan medicamentos a tiempo, prótesis en fecha y una dirección que los escuche. No pueden ser víctimas de internas ni de experimentos políticos.”

Exigencias institucionales

Desde la banca provincial se anunció que se solicitará formalmente:

Revisión urgente de la situación institucional del PAMI Catamarca. Garantías para proteger a trabajadores denunciantes. Auditoría administrativa sobre el funcionamiento de la delegación. Apertura inmediata de una mesa de diálogo con jubilados y sectores gremiales.

“Si desde la Nación no se toman medidas, quedará claro que el problema no es una persona sino una decisión política de sostener gestiones que no están dando respuestas. El Estado no puede cambiar de discurso y repetir las mismas prácticas. La política no puede ser indiferente frente a jubilados que no tienen tiempo para esperar. Catamarca merece respeto. Y nuestros adultos mayores, mucho más», señaló.