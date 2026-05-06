Javier Milei negó la salida de Manuel Adorni y apuntó contra el periodismo

El Presidente ratificó a su jefe de Gabinete en medio de versiones de recambio y cuestionó con dureza a medios y periodistas.

miércoles, 6 de mayo de 2026

El presidente Javier Milei salió al cruce de versiones sobre una supuesta salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ratificó su continuidad en el cargo, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que suma novedades en las últimas semanas.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario desmintió de forma contundente los rumores que indicaban un posible reemplazo en el área que coordina ministerios, y apuntó con dureza contra el periodismo.

Las versiones señalaban que el ministro de Economía, Luis Caputo, habría impulsado la llegada del actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, al cargo de jefe de Gabinete.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra de viaje, Milei rechazó esa posibilidad: aseguró que mantuvo reuniones con ambos funcionarios y negó que se haya discutido un eventual reemplazo. Además, calificó las versiones como falsas y criticó con términos duros a los periodistas que difundieron la información.

En paralelo, la diputada nacional Lilia Lemoine también salió en defensa de Adorni, al sostener que existe una intención de algunos sectores de forzar su renuncia a partir de la difusión de la causa judicial.

Pese al contexto, el Gobierno busca mostrar unidad interna y respaldo político al jefe de Gabinete, en un escenario marcado por la tensión con la oposición y cuestionamientos mediáticos.