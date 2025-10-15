Javier Milei pasó la noche en la Blair House y se prepara para la bilateral con Trump en la Casa Blanca

Durante el viaje exprés, el mandatario espera poder participar de la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado de un disparo el 10 de septiembre mientras participaba de una presentación en la Universidad del Valle de Utah, que tendrá lugar a las 17.

martes, 14 de octubre de 2025

El presidente Javier Milei arribó a los Estados Unidos durante la medianoche de este martes y se preparaba para protagonizar una reunión bilateral con su par Donald Trump, en lo que configura su decimo tercer viaje a suelo norteamericano.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la delegación argentina que viajó en el avión presidencial, conocido como el ARG 01, aterrizó en horario, en Washington, y pasó la noche en la Blair House, la residencia que hospeda a jefes de Estado, ubicada a dos minutos a pie de la Casa Blanca.

Pasado el mediodía de este martes, el libertario saludará a su par republicano a las 14 y firmará el histórico libro de honor para luego reunirse en el Salón Oval de la Casa Blanca. Luego, celebrarán un almuerzo de trabajo en honor a la visita de Milei con ambas comitivitas.

El jefe de Estado se encuentra escoltado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino, Alejandro “Alec” Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Durante el viaje exprés, el mandatario espera poder participar de la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado de un disparo el 10 de septiembre mientras participaba de una presentación en la Universidad del Valle de Utah, que tendrá lugar a las 17.

La jornada concluirá tras la firma del libro de visitas de la Blair House y la protocolar fotografía con el personal de la residencia de huéspedes. A las 22, la delegación encarará el regreso al país para arribar a territorio argentino a las 8 del miércoles.