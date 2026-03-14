Javier Milei viajará a Córdoba y se mostrará junto a Manuel Adorni tras la polémica

El mandatario disertará el lunes en la Bolsa de Comercio cordobesa y respaldará públicamente a su jefe de Gabinete luego de las críticas por el viaje de su esposa en la comitiva oficial.

viernes, 13 de marzo de 2026

El presidente Javier Milei retomará su agenda federal el próximo lunes con una visita a la ciudad de Córdoba, donde brindará una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba y se mostrará públicamente junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La actividad está prevista para las 16 y contará también con la participación de Manuel Tagle y del economista Guido Sandleris, actual titular de la Fundación Ecosur.

La presencia conjunta del Presidente y su jefe de Gabinete se da en medio de la polémica generada por el viaje de la esposa de Adorni en la comitiva oficial que participó de la Argentina Week en Nueva York. Con esta aparición pública, Milei buscará enviar una señal de respaldo político al funcionario.

En los últimos días, diferentes integrantes del oficialismo salieron a defender a Adorni, entre ellos el asesor presidencial Santiago Caputo, quien destacó la honestidad del jefe de Gabinete.

En paralelo, el Gobierno tiene previsto realizar el martes a las 11 una nueva reunión de la mesa política, donde se terminará de definir la agenda parlamentaria para lo que resta de marzo y el inicio del próximo mes.

Entre las prioridades legislativas del oficialismo figura el proyecto de nueva ley de financiamiento universitario, además de un conjunto de reformas estructurales que la administración libertaria pretende impulsar durante este año.

Del encuentro participarán también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.