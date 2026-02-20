General

Jornada de concientización contra el Cáncer Infantil

Feb 20, 2026

viernes, 20 de febrero de 2026

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el Servicio de Hemato-Oncología del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, llevó a cabo una jornada de encuentro, información y acompañamiento, destinada a personal del Hospital, ONGs, pacientes y sus familias.


La Dra. Patricia Rojas, la directora asistente, dio la bienvenida y agradeció al Servicio de Hemato-Oncología por “su dedicación, que día a día y a toda hora están presentes para el paciente y sus familias”.


Por su parte, la jefa del Servicio, Dra. María Soledad Vides Herrera, destacó la importancia de este día para el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y adecuado de niños, niñas, adolescentes y sus familias.


“El cáncer infantil, a diferencia del cáncer en adultos, es poco frecuente y la ventaja que tenemos en los niños es que, si es detectado precozmente, vamos a aumentar la sobreviva con altas probabilidades de curarse”, remarcó Vides Herrera.


Actualmente, el Servicio de Hemato-Oncología cuenta con un plantel de 12 enfermeros, médicos oncólogos, médicos pediatras y personal auxiliar.
Luego de la apertura, se dio inicio a la Jornada con una charla sobre Cáncer Infantil, datos actuales y abordaje, en el Salón Auditorio.


Además, se realizó una misa y bendición a la Virgen de la Vida, para finalizar con un brindis junto a pacientes y familias del servicio.

Entrada relacionada

Villarruel defendió la producción nacional tras el revés judicial a Trump por los aranceles

Milei cruzó a la oposición tras la polémica por los micrófonos en Diputados

Elevan a juicio a dos médicos por presunta mala praxis