La actividad minera creció 9,2% en mayo y se consolida entre los sectores de mayor expansión

El Índice de Producción Industrial Minero aumentó 9,2% interanual en mayo y acumuló una suba del 7,8% en los primeros cinco meses del año. El Gobierno destacó el desempeño del sector

7/7/2026

La actividad minera registró un nuevo crecimiento durante mayo y se ubicó entre los sectores con mejor desempeño de la economía argentina. Según el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero), la producción aumentó 9,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

De acuerdo con los datos oficiales, el acumulado entre enero y mayo presentó una mejora del 7,8% respecto del mismo período de 2025, con una diferencia positiva de 6,2 puntos porcentuales frente al año pasado.

En la comparación mensual, el crecimiento fue más moderado: la actividad avanzó 0,4% respecto de abril, mientras que la serie tendencia-ciclo mostró una variación positiva del 0,3%.

Entre las distintas ramas de la minería, la extracción de sal fue la principal impulsora del crecimiento, con un aumento interanual del 128,9% y un acumulado del 98,4% en los primeros cinco meses del año. También se destacaron la extracción y aglomeración de turba, con una suba del 123,4%, y la extracción de petróleo crudo, que creció 19,2%.

Otros segmentos que mostraron incrementos fueron la extracción de minerales metalíferos no ferrosos, con una mejora del 41,9%, y la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos, que avanzó 54,2%.

Sin embargo, algunas actividades registraron retrocesos. La mayor caída correspondió a los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, con una baja del 21,4%. También tuvieron desempeños negativos la extracción de rocas ornamentales (-19,7%), piedra caliza y yeso (-14,1%) y arcilla y caolín (-13,1%).

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los resultados del sector y aseguró que la minería alcanzó «un nuevo récord histórico» en el índice tendencia-ciclo.

Desde el Gobierno señalaron que, junto con el agro y la energía, la minería forma parte de los sectores que actualmente impulsan la recuperación y el crecimiento de la economía nacional.