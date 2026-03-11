La AIE acuerda liberar 400 millones de barriles de petróleo para estabilizar el mercado

La medida, la mayor en la historia del organismo, busca mitigar el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el suministro global y los precios del crudo.

miércoles, 11 de marzo de 2026

Los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas de emergencia para enfrentar las tensiones en el mercado energético provocadas por el conflicto en Medio Oriente.

La decisión fue anunciada en París por el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, quien señaló que los 32 países integrantes aprobaron por unanimidad poner ese volumen de crudo a disposición del mercado internacional. Se trata de la mayor liberación de reservas en la historia de la agencia.

Según explicó Birol, el proceso se realizará en un plazo adecuado de acuerdo con las circunstancias nacionales de cada país miembro. Además, indicó que el secretariado de la AIE brindará próximamente detalles sobre cómo se implementará la acción colectiva.

Actualmente, los países integrantes del organismo cuentan con más de 1.200 millones de barriles de reservas de emergencia, a los que se suman otros 600 millones de barriles de reservas industriales que se mantienen bajo obligaciones gubernamentales.

La medida se produce en medio de las tensiones generadas por el conflicto en Medio Oriente, que afectó los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. De acuerdo con la AIE, los volúmenes de exportación de crudo y productos refinados en la zona cayeron a menos del 10 % de los niveles previos al conflicto.

La liberación de reservas fue decidida antes de una reunión virtual de los líderes del Grupo de los Siete (G7), prevista para analizar las consecuencias económicas del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán.

En paralelo, los ministros de Energía del G7 se reunieron por videoconferencia en un contexto marcado por la fuerte volatilidad en los precios del petróleo. El lunes, el crudo Brent —referencia internacional— llegó a cotizar cerca de los 119 dólares por barril, su nivel más alto desde mediados de 2022.

En un comunicado conjunto, los ministros del bloque manifestaron su apoyo a la adopción de medidas proactivas para enfrentar la situación, entre ellas el uso de reservas estratégicas para garantizar la estabilidad del suministro energético mundial.