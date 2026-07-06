La Catedral Basílica optimiza su atención ante la llegada del Poncho

Con el inicio inminente del receso invernal y la celebración de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la Catedral Basílica de Catamarca anunció una reorganización en sus servicios para garantizar una mejor atención tanto a los fieles locales como a los turistas que visitan la provincia.

El padre Juan Cabrera explicó a El Esquiú Play que el objetivo central es mejorar la accesibilidad y el servicio pastoral durante esta temporada de alto flujo de visitantes. Bajo esta premisa, se ha establecido un horario extendido y corrido. “El santuario vive por el peregrino, para el peregrino, y al peregrino le ofrecemos los sacramentos, la vida de la gracia”, subrayó Cabrera al justificar la medida.

De esta manera, el santuario mantendrá sus puertas abiertas de manera ininterrumpida desde las 7.00 hasta las 20.00 horas, eliminando el cierre tradicional del mediodía. Esta disposición busca que los visitantes puedan acceder a la imagen de la Virgen y a la Sala de Promesas en cualquier momento del día, fortaleciendo así la experiencia espiritual de quienes llegan a Catamarca.

En la Fiesta

Además de la actividad litúrgica en el templo, la Iglesia tendrá una presencia destacada en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. La imagen de la Virgen del Valle contará con un stand propio en el Pabellón del Turismo, bajo el lema “Hilos, Historia y Presencia”, diseñado para invitar a la reflexión sobre la cultura y la fe.

Como gesto significativo de identidad, la imagen sagrada lucirá una pieza especial durante estos días. “La Virgen del Valle ya está con su poncho que fue regalado por la Comunidad de Belén. Es un poncho de vicuña, para que puedan también los que no vayan o vean, van a ver también allá en el predio ferial ponchos de vicuña, pero van a poder apreciarla ya la Virgencita que está adornada, embellecida con un poncho de vicuña y tiene también bordado con hilo propio”, detalló el párroco, destacando la exquisitez del trabajo artesanal.

Cronograma de misas

Para facilitar la participación de los fieles, se han confirmado los siguientes horarios de celebración litúrgica:

Mañana: misas a las 9.00 y 11.00 horas.

Tarde: rosario a las 17.00 horas, seguido de la Santa Misa a las 18.00 y la última celebración del día a las 19.00 horas.

Con este despliegue, la Catedral Basílica se prepara para recibir la afluencia turística, reafirmando su rol como epicentro de fe y cultura en el calendario invernal de la provincia.