La droga secuestrada por Gendarmería alcanza un valor de $220 millones

martes, 28 de abril de 2026

Mientras avanza la investigación por el importante operativo antidrogas realizado por gendarmes en El Portezuelo, se conocieron más precisiones sobre el monto valorado de la droga que fue sacada del mercado, y se supo que está valuada en 220 millones de pesos.

Si bien hasta anoche las actuaciones no habían sido elevadas, fuentes ligadas a la investigación manifestaron que ese monto posiciona al procedimiento como uno de los secuestros de mayor envergadura en la provincia durante el último año, no solo por el volumen de la carga, sino por el golpe financiero asestado a la logística del narcotráfico regional.

Cabe recordar que el hallazgo fue producto de la pericia de los efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca” de Gendarmería Nacional. Durante un control de saturación, el personal de la Sección Núcleo detuvo la marcha de un Citroën C4 Aircross de color plateado.

La inspección minuciosa del rodado de alta gama permitió descubrir que los 39 kilogramos de cocaína estaban estratégicamente ocultos en compartimentos de doble fondo (caletas), diseñados específicamente para burlar los controles fronterizos y de ruta.

Los paquetes, compactados en forma de “ladrillos”, estaban marcados con sellos distintivos que suelen utilizar las organizaciones criminales para identificar la calidad del producto.

Según la investigación, se determinó que el conductor del vehículo, un hombre oriundo de la provincia de Jujuy, cruzaba Catamarca con la intención de llegar a la provincia de Mendoza. Se presume que el cargamento iba a ser fraccionado y distribuido en los principales centros urbanos de la región de Cuyo, donde su valor de reventa al menudeo podría haber triplicado el avalúo actual.

Mientras, el sospechoso permanece detenido e incomunicado en la base de la fuerza federal, bajo la órbita del Juzgado Federal de Catamarca a cargo del Juez Miguel Ángel Contreras.