La familia de Nahuel Gallo agradeció el apoyo tras su liberación: “448 días después, también volvimos a ser libres”

El gendarme argentino estuvo detenido más de un año en Venezuela. Su familia difundió una carta en la que agradece al Gobierno, a la AFA y a quienes acompañaron el reclamo por su liberación.

domingo, 8 de marzo de 2026

A casi una semana de la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido durante más de un año en Venezuela, su familia difundió una carta pública de agradecimiento dirigida al Gobierno nacional, a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a todas las personas que acompañaron el reclamo por su liberación.

El mensaje fue compartido en redes sociales por Kevin Gallo, hermano del gendarme, bajo el título “448 días después, también nosotros volvimos a ser libres”.

En el texto, la familia relató el duro proceso que atravesó durante los 14 meses de detención y expresó el alivio que significó su regreso al país. “Fueron días muy duros, de esos que te marcan para siempre y que nadie está preparado para vivir”, señalaron.

Además, remarcaron que la liberación de Gallo representó un alivio para todo su entorno. “Cuando Nahuel recuperó la libertad, no fue solamente él quien volvió a ser libre. Después de 448 días, con él también sentimos que nos liberábamos nosotros”, expresaron.

En la carta, la familia agradeció especialmente al presidente Javier Milei, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, así como a otros funcionarios y autoridades que participaron de las gestiones diplomáticas.

También mencionaron a la senadora Patricia Bullrich, al director de Gendarmería Nacional Claudio Miguel Brilloni y a distintos integrantes de la fuerza. El reconocimiento se extendió a autoridades provinciales, entre ellas el gobernador de Catamarca Raúl Jalil, y a dirigentes políticos que acompañaron el caso.

Asimismo, destacaron el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que colaboró en distintas gestiones vinculadas con la liberación del gendarme, además del trabajo de periodistas que siguieron la situación desde el inicio y de quienes manifestaron su apoyo desde distintos puntos del país y del exterior.

El regreso a la Argentina

Nahuel Gallo regresó al país el lunes 2 de marzo, luego de permanecer 14 meses detenido en Venezuela, en lo que su familia y el Gobierno argentino calificaron como una detención arbitraria.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue recibido por su madre, Griselda Heredia; su esposa, María Alexandra Gómez; y su hijo, además de funcionarios nacionales.

Entre quienes estuvieron presentes se encontraban el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la senadora Patricia Bullrich. Tras su arribo, el gendarme fue sometido a chequeos médicos y permaneció bajo resguardo en instalaciones de la Gendarmería Nacional.

Días después de su regreso, Gallo brindó una conferencia de prensa en la que habló brevemente sobre su experiencia durante el cautiverio, aunque aclaró que aún no está preparado para relatar en detalle lo que vivió.

“El Rodeo I no es muy bueno, es un lugar de muchísima tortura psicológica y no muy grata para contar en estos momentos. Solamente con pensarlo titubeo”, afirmó al referirse al penal venezolano donde estuvo detenido.

Mientras continúa su recuperación, la familia destacó que el regreso de Gallo marca el final de un largo período de incertidumbre y angustia que mantuvo en vilo a sus seres queridos durante más de un año.