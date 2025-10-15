La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumuló 31,8% en el último año

El INDEC informó que la inflación de septiembre fue del 2,1%, impulsada por aumentos en vivienda, servicios y combustibles. En los últimos doce meses, los precios acumularon una suba del 31,8%.

martes, 14 de octubre de 2025

El costo de vida aumentó un 2,1% en septiembre, con fuertes subas en vivienda, agua, electricidad, combustibles, alquileres y educación, rubros esenciales que afectan principalmente a la clase media, el sector más golpeado por las políticas económicas aplicadas por la administración de Javier Milei desde diciembre de 2023.

En los últimos doce meses, la inflación acumuló un 31,8%, mientras que en los primeros nueve meses de 2025 los precios registraron un incremento del 22%.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, excepto en la Patagonia, donde el aumento más significativo se dio en Transporte.

Por otro lado, las divisiones que mostraron menores variaciones fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

A nivel de categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos por los Estacionales (2,2%) y el IPC Núcleo (1,9%).

Estos datos confirman una desaceleración en la inflación mensual, aunque los aumentos en servicios básicos continúan presionando el presupuesto de los hogares argentinos.