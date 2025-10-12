La Junta Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza para la reimpresión de boletas

jueves, 9 de octubre de 2025

En un nuevo revés para el Gobierno de Javier Milei a días de las elecciones legislativas, la Junta Electoral rechazó este jueves el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las boletas para la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia del primer candidato, José Luis Espert.

La decisión del juez Alejo Ramos Padilla es la segunda contraria a los deseos del Gobierno. Primero rechazó el cambio en la boleta que pretendía el partido oficialista, por lo que Karen Reichardt quedará primera a pesar de que Diego Santilli -el tercero en la boleta- ya había empezado a hacer campaña con Milei por el distrito.