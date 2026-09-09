La Libertad Avanza bonaerense impulsará el juicio político a la jueza que suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil

El espacio conducido por Sebastián Pareja consideró que la resolución de la magistrada Marta Elba Pascual vulnera una ley aprobada en el Congreso y profundiza la impunidad en la provincia.

8/9/2026

La estructura bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) anunció que solicitará la apertura de un juicio político con el objetivo de lograr la destitución de la jueza Marta Elba Pascual, tras su decisión de suspender por 60 días la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil. Desde el espacio político argumentaron que la medida cautelar atenta contra una normativa aprobada por el Congreso de la Nación para responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía.

La mesa de trabajo para efectivizar la presentación estará encabezada por el titular del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, junto a equipos técnicos y bloques legislativos. Los referentes del sector calificaron el fallo de Lomas de Zamora como una decisión con sesgo político orientada a beneficiar a quienes cometen delitos.

Principales posiciones de los dirigentes de LLA:

Sebastián Pareja (Presidente de LLA Bonaerense): Sostuvo que la magistrada actúa alineada con los intereses del gobierno provincial de Axel Kicillof y afirmó que no se puede frenar la aplicación de una ley aprobada democráticamente.

Sostuvo que la magistrada actúa alineada con los intereses del gobierno provincial de Axel Kicillof y afirmó que no se puede frenar la aplicación de una ley aprobada democráticamente. Carlos Curestis (Jefe de bloque de senadores provinciales): Señaló que la resolución judicial atenta contra la seguridad de los vecinos de la provincia y garantiza la impunidad de los delincuentes.

Señaló que la resolución judicial atenta contra la seguridad de los vecinos de la provincia y garantiza la impunidad de los delincuentes. Juan Osaba (Jefe de bloque de diputados provinciales): Calificó de inadmisible que un fallo de primera instancia le dé la espalda a las víctimas de delitos perpetrados por menores de edad y ratificó la decisión de avanzar hacia el enjuiciamiento de la jueza.