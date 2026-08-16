Las Pastillas del Abuelo arrasaron ante 4.000 personas en Catamarca y anunciaron nuevo disco para octubre

La banda porteña volvió a Catamarca por cuarta vez consecutiva y ofreció un show multitudinario en Tesorieri. Su guitarrista, Diego «Bochi» Bozalla, habló en exclusiva con El Esquiú Rock

16/8/2026

Las Pastillas del Abuelo volvieron a demostrar por qué son una de las bandas de rock más convocantes del país. Este fin de semana, ante 4.000 personas en el predio de Tesorieri, la banda llenó Catamarca de rock y emoción en lo que fue su cuarta visita consecutiva a la provincia, según confirmó su guitarrista Diego «Bochi» Bozalla en diálogo con El Esquiú Rock.

«Hacía bastante que no veníamos para este lado», reconoció Bozalla durante la entrevista en vivo, aunque después admitió que quizás la memoria le jugó una mala pasada. Lo cierto es que la recepción del público catamarqueño fue contundente: la gente no solo llenó el espacio sino que cantó cada canción de principio a fin, incluyendo los temas más nuevos. «La gente no queda atada a las viejas canciones, las nuevas también las hace propias», destacó el guitarrista.

El nuevo disco: Vínculos

La gran novedad que trajo la noche fue el anuncio formal de «Vínculos», el próximo álbum de estudio de la banda, que saldrá en octubre. El disco contiene 10 canciones y ya cuenta con dos adelantos publicados, a los que se sumará un tercero antes del lanzamiento oficial. Bozalla describió el material como «un gran disco» y se mostró ansioso por presentarlo en vivo.

El proceso de grabación tuvo un condimento especial: la banda viajó a Córdoba y se instaló durante 10 días en un estudio ubicado en Traslasierra para grabar todas las canciones de manera concentrada. «A la antigua», definió Bochi, en referencia a esa forma de trabajo en conjunto y aislados del ruido cotidiano. Solo faltaron en ese retiro las secciones de vientos y cuerdas, que se completaron luego en Buenos Aires.

La gira y los festivales

La banda continúa una agenda intensa. Días antes del show en Catamarca ya habían tocado en San Juan, también con gran convocatoria, y la semana siguiente tienen fechas en el noroeste: Salta, Tucumán y Santiago del Estero. El ritmo de trabajo habitual de Las Pastillas implica girar entre dos y tres fines de semana por mes, saliendo desde Buenos Aires para recorrer el interior del país.

Para el verano, la agenda ya está tomando forma. Bozalla confirmó que la banda estará presente en la Fiesta de la Cerveza de Villa General Belgrano, en la Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz, Mendoza, en el Cosquín Rock de febrero y en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén. Y para el año próximo, con el disco en la mano, planean lanzar una gira de presentación que, según insinuó el músico, muy probablemente incluya un regreso a Catamarca.