Ledesma fulminó a Oscar Castillo: “Está desesperado por volver, pero ya es parte del pasado”

viernes, 1 de mayo de 2026

El jefe de bloque del Frente de Todos Juan Carlos Ledesma salió con dureza a responder las recientes declaraciones del exgobernador Oscar Castillo, quien reapareció públicamente en un homenaje del radicalismo a su padre, Arnoldo Castillo.

En el marco de la apertura del 137° período de sesiones ordinarias, Ledesma no ahorró críticas y cuestionó el intento de Castillo de volver a instalarse en la agenda política.

“Castillo está desesperado porque alguien le tire un centro para volver a la política. Ya se jubiló, ya se retiró. Su opinión hoy no le interesa a nadie”, disparó el legislador.

Además, reveló el malestar incluso dentro de sectores opositores tras su intervención: “He hablado con dirigentes de la oposición y me decían: ‘fuimos por el padre, por su reconocimiento, no sabíamos que él iba a hacer una declaración’. Eso muestra el nivel de desconexión que tiene con la realidad”.

Ledesma también ironizó sobre el tono del discurso del exmandatario: “Por momentos parecía jefe de campaña del oficialismo, daba consejos como si manejara información certera. Hasta se animó a tirar que las elecciones van a ser en octubre del 2027”.

En un tramo aún más contundente, el diputado fue tajante respecto a su figura política: “Yo no iría nunca a una reunión donde esté Oscar Castillo. Es alguien que le hizo mucho daño al pueblo catamarqueño”.

Finalmente, Ledesma apuntó directamente contra la gestión del Frente Cívico y Social: “No nos olvidamos lo que pasó durante ese gobierno nefasto, donde se persiguió al peronismo no solo desde la política, sino también desde la Justicia.

Con estas declaraciones, el presidente del bloque oficialista dejó en claro que, lejos de generar consenso, la reaparición de Castillo vuelve a abrir viejas heridas en la política provincial.