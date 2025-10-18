LLA demanda a candidato por usar la imagen de Bullrich en Santa Fe: «tenés 12 horas…»

La Libertad Avanza acusa a Gabriel Chumpitaz de uso indebido de la imagen de la ministra en sus carteles de campaña, a lo que el legislador responde con una denuncia de «hostigamiento político».

sábado, 18 de octubre de 2025

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, una fuerte controversia surgió en Santa Fe, enfrentando al espacio La Libertad Avanza (LLA) con Gabriel Chumpitaz, candidato a diputado nacional por Compromiso Federal. El centro de la disputa es el presunto uso indebido de la imagen de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la folletería de campaña del legislador, lo que ha escalado a una demanda judicial.

La Libertad Avanza presentó una demanda ante la Justicia Federal alegando que la campaña comunicacional de Chumpitaz, al mostrarlo junto a la funcionaria y utilizar un color similar al violeta adoptado por LLA, buscaba causar confusión en el electorado y obtener una ventaja indebida. El caso se hizo público este viernes, luego de que el actual diputado santafesino informara a través de su cuenta en la red social X que había sido denunciado por el espacio libertario, calificándolo como un «intento de censura política» para «bajar nuestra lista de diputados nacionales».

Ante la negativa inicial de Chumpitaz de retirar la folletería, la propia ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich, intervino públicamente para desmentir cualquier vínculo con el empresario y exigir el acatamiento de la orden judicial. La funcionaria confirmó en sus redes sociales que la Justicia falló a favor de la demanda de LLA y lanzó un ultimátum al candidato: “Oíme, Chumpitaz: tenés 12 horas para acatar el fallo judicial y sacar los carteles donde usás mi cara sin permiso y sin pertenecer al espacio”. Además, aclaró que su candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini, de La Libertad Avanza.

Por su parte, Gabriel Chumpitaz rechazó el pedido antes del fallo judicial, al señalar que la acción de LLA era «incompatible con la libertad de expresión y el derecho de participación democrática». El candidato, quien previamente formaba parte del bloque de diputados del PRO pero conformó su propio espacio, Futuro y Libertad, se defendió alegando que no utiliza el logo de LLA ni el color violeta, sino azul marino, y justificó el uso de la imagen de Bullrich por haber trabajado con ella durante diez años en temas de seguridad. Chumpitaz insistió en que es víctima de un caso de «hostigamiento y persecución política» por parte de lo que consideró son «los sectores más oscuros de Argentina».