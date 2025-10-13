Lo arrestaron y secuestraron el auto por atacar a un policía

lunes, 13 de octubre de 2025

Un hombre de 38 años, de apellido Ortiz, fue aprehendido en la madrugada de ayer en la localidad de Ampolla, departamento Santa Rosa, luego de agredir físicamente y proferir amenazas contra un efectivo policial que realizaba tareas de despeje en un evento. Tras el incidente, el automóvil en el que se conducía el agresor quedó secuestrado.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales, el hecho ocurrió pasada la medianoche, alrededor de las 0.40, cuando personal de la Comisaría Departamental Bañado de Ovanta llegó hasta el lugar para realizar el despeje de un evento que se llevaba a cabo en Ampolla. En ese contexto, Ortiz agredió físicamente a un cabo de Policía y posteriormente lo amenazó.

Ante la agresión al personal uniformado, el presunto autor fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la seccional policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito este.

Además de la detención, la policía procedió al secuestro del automóvil Volkswagen Fox de color negro, propiedad del agresor. Por su parte, el suboficial agredido radicó la denuncia penal correspondiente.