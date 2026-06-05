Lo encontraron robando, lo ataron a un poste y su madre lo castigó a cintazos

El insólito hecho ocurrió en México y se volvió viral por la drástica reacción de la mujer ante los reproches de los testigos

3/6/2026 · 09:11 hs

Un presunto delincuente vivió un momento de extrema humillación pública en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, luego de ser retenido por un grupo de vecinos. Cansados de los reiterados hechos de inseguridad que azotan a la zona, los habitantes decidieron reducir al sospechoso y atarlo con cables a un poste de alumbrado público, para luego convocar a su propia madre con el fin de que lo reprendiera en el lugar.

El episodio se desencadenó cuando el joven fue acusado de sustraer una bocina de un comercio dedicado a la purificación de agua. La maniobra fue advertida por un mototaxista de la zona, quien no dudó en alertar a la comunidad; de inmediato, los vecinos se organizaron, persiguieron al sospechoso y lograron interceptarlo antes de que pudiera darse a la fuga.

En las imágenes difundidas en internet, que rápidamente se volvieron virales, se puede observar al hombre llorando y pidiendo perdón a los gritos mientras recibe los cintazos de su progenitora. Lejos de defenderlo, la mujer se mostró visiblemente indignada por las conductas delictivas de su hijo y, reflejando el hartazgo familiar, le gritó ante la mirada de decenas de personas: “¡Ya me tienes hasta la puta madre!”.

El caso generó un fuerte debate en las redes sociales sobre la crisis de inseguridad, los límites de la justicia por mano propia y las reacciones extremas de los ciudadanos frente al aumento de los delitos en distintos sectores de México.