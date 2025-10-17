Macri pidió al Gobierno “construir una nueva mayoría” tras las elecciones del 26 de octubre

El ex presidente sostuvo que el país debe dejar atrás el estancamiento y pasar a una etapa de crecimiento. Afirmó que con el PRO “no alcanza” y convocó al diálogo político.

jueves, 16 de octubre de 2025

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, el ex presidente Mauricio Macri llamó al Gobierno nacional a “construir una nueva mayoría” luego de los comicios del 26 de octubre, con el objetivo de “sacar al país del estancamiento y comenzar una nueva etapa de crecimiento”.

A través de una carta publicada en la red social X, Macri instó al presidente Javier Milei a convocar al diálogo con otras fuerzas políticas, al remarcar que “con el PRO no alcanza”. “Esta nueva mayoría ,dijo, no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por legisladores de todo el país que aportarán su visión”.

El ex mandatario explicó que su propuesta “va más allá del resultado electoral” y aseguró que el PRO está dispuesto a asumir el compromiso de trabajar en conjunto para impulsar reformas estructurales. “Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad”, expresó.

Macri destacó los avances económicos recientes y subrayó que la prioridad “más urgente” ha sido detener la inflación, que en septiembre se ubicó en 2,1%. “Si lo comparamos con la inflación de 211,4% anual que dejó Alberto Fernández, los datos actuales son un gran logro que debemos reconocer”, sostuvo.

No obstante, advirtió que ahora “llega el momento de dejar atrás el estancamiento” y pasar de la estabilidad al crecimiento, proponiendo como primer paso la aprobación de un presupuesto consensuado. “Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría, comprometido con el equilibrio fiscal y con prioridades acordadas entre todos”, señaló.

Por otra parte, el PRO difundió un comunicado en el que Macri agradeció “el trabajo y compromiso” de los candidatos del partido en todo el país, resaltando que la fuerza “mantiene viva la causa de la libertad, el trabajo y el esfuerzo”.

“Ustedes son el motor del cambio, los que empujan cada día para que nuestros valores lleguen a cada rincón de la Argentina. Sigamos así, con esperanza, con energía y con la certeza de que vale la pena todo lo que hacemos”, concluyó el ex presidente.