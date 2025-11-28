Madrugada movidita: se registró un sismo al norte de la Capital

El INPRES reportó un sismo a las 04:36 de este jueves, con epicentro 23 kilómetros al norte de la Capital y a una profundidad de 10 kilómetros.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró esta madrugada un sismo de baja magnitud en la Capital. Según los datos preliminares del organismo, el movimiento ocurrió a las 04:36 de este jueves.

El epicentro se ubicó 23 kilómetros al norte de San Fernando del Valle de Catamarca, 159 kilómetros al oeste de Santiago del Estero y 70 kilómetros al suroeste de San Pedro.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2.5 en la escala de Richter y una profundidad de 10 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo leve y perceptible solo en zonas cercanas al epicentro.

Datos del INPRES

Tiempo local: , 2025-11-27 04:36:20

Tiempo GMT: , 2025-11-27 07:36:20

Epicentro: , 23 km al N de San F. Del Valle De Catamarca; 159 km al O de Santiago Del Estero; 70 km al SO de San Pedro -28.25 (lat) -65.79 (long)

Magnitud: , 2.5

Profundidad: , 10 km