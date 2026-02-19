Maltrato animal: el Gobierno investiga la brutal captura de un puma en Ambato

Un video difundido en las redes sociales expuso el violento ataque contra un animal silvestre en Las Piedras Blancas. Tras el repudio social, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente interviene y promete sanciones.

jueves, 19 de febrero de 2026

Tras la viralización de un video que expone un grave caso de crueldad contra la fauna silvestre en la provincia, el Gobierno decidió intervenir e iniciar una investigación para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

En las últimas horas comenzó a circular un video que muestra la brutal captura de un puma en la localidad de Las Piedras Blancas, departamento Ambato. En las imágenes se observa al animal completamente indefenso, siendo atacado por perros, mientras un hombre le coloca una soga alrededor del cuello cuando ya se encontraba casi abatido.

La difusión del video generó una fuerte repercusión en redes sociales, con numerosos mensajes que cuestionaban la falta de respuestas por parte de las autoridades ante este tipo de violencia.

Ante esta situación, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente emitió un comunicado en el que expresó su “rechazo absoluto a cualquier forma de maltrato y crueldad hacia los animales”.

Además, informó que se encuentra trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes para investigar el hecho y tomar las medidas necesarias para proteger al animal y sancionar a los responsables.

«Rechazamos enérgicamente cualquier forma de maltrato animal y nos comprometemos a tomar todas las medidas necesarias y responsables para identificar y sancionar a los responsables de este aberrante hecho y aplicar las sanciones correspondientes según la legislación vigente”, señala el comunicado oficial.

Por último, el organismo instó a la comunidad a denunciar cualquier caso de maltrato animal y a colaborar en la protección de la fauna silvestre.