Mañana se inician las fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle

viernes, 28 de noviembre de 2025

Este sábado 29 de noviembre, se llevará a cabo la tradicional ceremonia de la Bajada de la Sagrada Imagen, dando inicio a las fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, que será presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanc, acompañado por sacerdotes del clero catamarqueño.

El lema “Peregrinos de esperanza”, propio del Año Jubilar que estamos transitando, animará las jornadas cuyo tema general es “Con María ponemos nuestra esperanza en Dios”.

Las actividades arrancarán a las 18:30 con la animación, y a las 19:00 se llevará a cabo la Solemne Bajada de la Imagen de la Madre del Valle, desde el Camarín hasta el Presbiterio.

Luego del saludo a las autoridades presentes y al pueblo, será colocada en el trono, y se iniciará el rezo del Santo Rosario.

El primer homenaje será de los medios de comunicación

A las 21:00 será la Santa Misa de homenaje de los Medios de Comunicación Social, estatales, privados y eclesiales, el Radio Club Catamarca y la Pastoral Diocesana de Comunicación Social, que será presidida por el Obispo.

Se invita a todos los comunicadores sociales y demás trabajadores de este ámbito a participar de la celebración eucarística en la que se rezará por sus intenciones, particularmente, rogando por quienes se encuentran con problemas de salud y por aquellos que ya partieron de este mundo.

Será una oportunidad para el reencuentro en torno a la Madre de Jesús en su advocación de la Pura y Limpia Concepción del Valle.

Transmisión en vivo

Las celebraciones serán transmitidas en vivo a través de las redes sociales de la Catedral y de Prensa del Obispado de Catamarca:

http://tiny.cc/FacebookCatedral

http://tiny.cc/YoutubeCatedral

http://tiny.cc/FacebookObispado

http://tiny.cc/YoutubeObispado