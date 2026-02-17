Mapa salarial argentino: qué sector paga más en cada provincia y dónde se cobra hasta $19 millones

Un informe del Ministerio de Capital Humano, basado en datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, detalla qué sector paga más en cada provincia. En Catamarca, la fabricación de productos farmacéuticos encabeza el ranking.

El salario más alto del país no está en la Patagonia petrolera ni en un polo tecnológico. Está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y supera los $19 millones netos mensuales. Pero el mapa cambia de forma drástica cuando se lo mira provincia por provincia.

Los datos surgen del Ministerio de Capital Humano, a partir de información elaborada por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE). El relevamiento identifica, jurisdicción por jurisdicción, cuál es la actividad con mayor salario promedio neto.

En Catamarca, el sector mejor remunerado es la fabricación de productos farmacéuticos, con un salario medio neto de $5.572.941. En segundo lugar aparecen la explotación de minas y canteras ($2.991.666) y la extracción de minerales metalíferos no ferrosos ($2.723.766). La diferencia entre el primer puesto y los siguientes marca un contraste significativo dentro de la estructura productiva provincial.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la actividad que encabeza el ranking es la “extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos”, con un ingreso promedio de $19.591.653 netos. Le siguen las industrias básicas de hierro y acero ($12.092.235) y la extracción de minerales metalíferos no ferrosos ($8.921.637).

En el Gran Buenos Aires, los mayores ingresos corresponden a la prestación de servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas —excepto prospección—, con $5.384.004. También figuran los servicios de entidades financieras bancarias ($4.299.563) y la producción de semillas ($4.055.087).

La minería y la energía dominan en varias provincias. En Salta, la extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos alcanza $13.090.340. En San Juan, la extracción de minerales metalíferos no ferrosos paga $4.571.075. En Chubut, la extracción de petróleo crudo y gas llega a $6.953.360.

El petróleo y el gas dominan en varias provincias patagónicas. En Chubut, la extracción de petróleo crudo y gas paga $6.953.360 netos; en Santa Cruz, $5.957.987; y en Río Negro, ese sector alcanza $6.439.153, apenas por debajo de la fabricación de productos farmacéuticos ($6.458.664).

Neuquén, identificada como la provincia con el salario promedio más alto del país, tiene en la cima a las industrias básicas de hierro y acero, con $8.201.058 netos, seguida por la extracción de petróleo crudo y gas natural ($8.034.109).

En Mendoza, los mayores ingresos corresponden a servicios auxiliares a la actividad financiera ($6.713.985). En Tierra del Fuego, lidera la fabricación de productos farmacéuticos con $9.048.829.

El sector financiero aparece entre los tres primeros puestos en múltiples distritos, al igual que la industria farmacéutica, que lidera rankings en varias provincias del norte y del sur.

El informe oficial confirma que el ingreso promedio más alto depende de la actividad económica dominante en cada territorio. En ese esquema federal, Catamarca muestra un liderazgo claro de la industria farmacéutica, mientras que en otros distritos pesan la minería, el petróleo, la energía o las finanzas.