Más de 10 provincias bajo alerta por tormentas fuertes: cómo afectará a Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este jueves alertas naranja y amarilla para más de diez provincias del país, incluida Catamarca, donde se prevén tormentas fuertes a severas. Los detalles del alerta para la provincia.

jueves, 19 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy jueves alertas de nivel naranja y amarillo para diez provincias del país, e incluyó a Catamarca, donde se esperan fenómenos de gran intensidad.

Alerta naranja para el Valle Central y Este provincial

Durante esta noche, las zonas de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la serranía de Pomán estarán bajo alerta naranja.

Se prevén tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y principalmente precipitación abundante en cortos períodos.

Los valores de lluvia acumulada podrían alcanzar entre 60 y 100 mm, con posibilidad de superar esos registros en forma localizada.

Alerta amarilla para el Oeste provincial

En la puna y zonas de monte del oeste como Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Andalgalá, Belén, Santa María y Pomán, la tormenta se extenderá desde la tarde hasta la noche de este jueves.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados de manera local.

En los sectores más altos de la cordillera, las precipitaciones podrían registrarse en forma de nieve y/o granizo.

Precaución y prevención

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital aclaró que los impactos mencionados son escenarios posibles, no necesariamente generalizados en toda la provincia.

En muchos casos, estos fenómenos no provocan daños, aunque una tormenta puntual puede hacerlo. La emisión de alertas busca prevenir y tomar recaudos ante condiciones meteorológicas adversas.