Mató a su amigo y lo condenaron, pero no irá a prisión

martes, 18 de noviembre de 2025

El fiscal de Cámara Augusto Barros intervino en el juicio oral y mantuvo la acusación contra Pedro Gonzalo Nieva, imputado por el delito de “homicidio preterintencional” ocurrido en 2018, en la ciudad de Santa María, cuya víctima fue Agustín Lagoria.

El Tribunal de la Cámara Penal N° 2 —integrado por los jueces Silvio Martoccia, Miguel Ángel Lozano Gilyam y Luis Raúl Guillamondegui—resolvió condenar a Nieva a la pena de tres años de prisión en suspenso, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

Durante el debate, Nieva, asistido por defensa particular, reconoció su responsabilidad en el hecho y pidió disculpas a la familia de la víctima. A partir de esa confesión, el fiscal desistió de la producción de testigos, criterio al que adhirieron tanto la defensa como la querella, lo que permitió avanzar directamente a la etapa de alegatos.

En esa instancia, el fiscal solicitó una pena de tres años de prisión en suspenso, acompañada de reglas de conducta, postura que fue aceptada por las restantes partes. Tras un cuarto intermedio, el tribunal dictó sentencia y declaró a Nieva autor penalmente responsable del delito de homicidio preterintencional.

El hecho

Según la investigación, el hecho ocurrió el 19 de agosto de 2018, cuando Agustín Lagoria —residente en Tucumán y de visita en Santa María—participaba de una reunión con otros jóvenes. De acuerdo con la acusación, Nieva se alteró cuando Lagoria intervino para evitar que molestara a una joven presente en el lugar.

Lagoria se retiró del departamento, pero fue seguido por el imputado, quien finalmente lo empujó en una escalera. La caída le provocó lesiones graves, el joven quedó inconsciente y murió en el lugar sin recibir asistencia.