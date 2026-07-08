Milei celebró la remontada de Argentina: «Es una remontada histórica»

El presidente Javier Milei destacó la victoria de Argentina por 3-2 ante Egipto y calificó la clasificación a los cuartos de final como una «remontada histórica»

7/7/2026

El presidente Javier Milei celebró con entusiasmo la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de la épica remontada por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó toda su emoción por el resultado y el desarrollo del encuentro. «¡VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! ¡Qué manera de sufrir!», publicó apenas finalizó el partido.

Más tarde, en declaraciones radiales y con la voz casi afónica por los festejos, Milei destacó la reacción del equipo de Lionel Scaloni tras comenzar el encuentro en desventaja.

«Pudimos remontarlo y ganar. Argentina había jugado bien, pero nos encontramos con dos contras con las que nos vacunaron. No nos pueden dar por muertos nunca, es una remontada histórica», afirmó el Presidente.

La Albiceleste logró revertir un 2-0 en contra para imponerse por 3-2 y meterse entre los ocho mejores del Mundial, en una de las victorias más emocionantes del certamen. El triunfo desató celebraciones en todo el país y también fue festejado por dirigentes de distintos sectores políticos a través de las redes sociales.