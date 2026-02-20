Milei cruzó a la oposición tras la polémica por los micrófonos en Diputados

El Presidente difundió un video en el que la diputada Florencia Carignano desenchufa una consola de audio y apuntó contra quienes “ponen las formas por encima de los resultados”.

viernes, 20 de febrero de 2026

El presidente Javier Milei aprovechó la polémica generada por un incidente en la Cámara de Diputados para cuestionar a la oposición y reforzar su discurso en defensa de las reformas estructurales impulsadas por el oficialismo.

El mandatario se expresó a través de la red social X luego de que se difundiera un video en el que la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano desenchufa cables de una consola de audio frente al sector del personal taquigráfico durante la sesión en la que se otorgó media sanción a la reforma laboral.

“Cuando lean y/o escuchen a los que ponen las formas por encima de los resultados compartile este video (y otros más, en especial los de la calle) para que quede claro lo que tenemos en frente ante nuestra voluntad de hacer cambios que hagan a Argentina grande nuevamente”, escribió Milei, en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Más temprano, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había sugerido la posibilidad de aplicar sanciones contra la legisladora por su accionar durante la sesión.

“Si en tu trabajo destruís o dañás las herramientas para llevar adelante tu tarea, te sancionan o te despiden, y tenés que pagar los daños que causás. Ni hablar de la gravedad institucional al tratar de impedir el funcionamiento de un poder del Estado. Esto no debería quedar acá”, expresó Menem en sus redes sociales.

Desde el oficialismo señalaron que no lograron comprender los motivos de la reacción de la diputada y remarcaron que la maniobra no afectó directamente a los legisladores de La Libertad Avanza, sino al personal técnico que cumple funciones en el recinto.

El episodio sumó tensión a una sesión ya atravesada por fuertes cruces políticos, en el marco del debate por la reforma laboral, y volvió a profundizar la confrontación entre el Gobierno y el sector opositor que rechaza su agenda legislativa.