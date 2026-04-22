Milei reveló qué le dijo Francisco tras sus descalificaciones: “Boludeces de chico”

miércoles, 22 de abril de 2026

En el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, el presidente Javier Milei lo conmemoró con un mensaje en redes sociales en el que compartió imágenes de su visita al Vaticano en 2024 y dio a conocer un intercambio de palabras que tuvieron a solas.

“Aquí con el argentino más importante de toda la historia. Abrazo a la distancia Santo Padre”, escribió el mandatario desde Israel en su cuenta de X, donde también publicó una serie de fotos junto a Jorge Bergoglio, en las que se los ve sonrientes y abrazándose.

De este modo reveló que durante ese encuentro le pidió disculpas por sus fuertes críticas del pasado, cuando había calificado al Papa como “el representante del maligno en la Tierra”. “En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: ‘no te calentés, todos hacemos boludeces de chico’. CIAO!”, relató el Presidente.

Por otra parte, el Presidente hizo hincapié en la importancia de Francisco en una carta enviada al arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, antes de partir hacia Israel. En ese texto, definió al pontífice como “uno de los argentinos más trascendentes de la historia” y resaltó “la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar”.

“Guardo un recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023, en el que me brindó palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país”, dijo al recordar un encuentro previo.

Algunos usuarios de las redes sociales cuestionaron el uso de la frase “boludeces de chico”, al dejar en claro que las declaraciones contra el Papa habían sido realizadas cuando Milei ya era adulto de 50 años.