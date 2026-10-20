Milei viajará a España para respaldar a la ultraderecha y apuntar contra Pedro Sánchez

El Presidente argentino visitará Madrid en la antesala de las elecciones generales españolas, previstas para el 29 de noviembre.

18/10/2026

Javier Milei volverá a viajar al exterior este lunes por la noche, con destino a España, donde buscará reforzar sus vínculos con los sectores de la derecha y la ultraderecha local, a poco más de un mes de las elecciones generales convocadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre.

La visita se desarrollará en un contexto de fuerte confrontación política entre ambos mandatarios. Milei mantiene un abierto enfrentamiento con el dirigente socialista y, en reiteradas oportunidades, expresó su respaldo al líder de Vox, Santiago Abascal, con quien comparte afinidad ideológica. También podría realizar gestos políticos hacia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular.

Según trascendió, la agenda presidencial estará concentrada principalmente en Madrid, donde Milei tiene previsto reunirse con dirigentes, empresarios y el economista Jesús Huerta de Soto, a quien condecoró el año pasado durante una visita a Buenos Aires.

Por el momento, no está confirmado que el mandatario argentino se traslade a Ponferrada, en el norte de España, donde Abascal tiene previstas actividades en la Plaza Mayor. Tampoco figura un encuentro entre ambos en la agenda oficial, aunque no se descarta que puedan coincidir durante la estadía del Presidente.

Fuertes críticas contra Sánchez

El viaje se produce luego de que Milei manifestara su intención de involucrarse en el escenario político español y respaldar a los sectores opositores al actual Gobierno. Durante su reciente visita a Nueva York, el mandatario argentino volvió a cuestionar duramente a Sánchez, a quien acusó de haber “traicionado a su propio pueblo” por su política migratoria.

En una intervención ante el Economic Club de Nueva York, Milei lamentó la situación de España y sostuvo que se trata de una nación “con tanto para ofrecer” que actualmente está “sometida a un régimen socialista que la está destruyendo”. Además, hizo referencia a la situación migratoria en Ceuta para fundamentar sus críticas al Gobierno español.

Las declaraciones se suman a una serie de cuestionamientos que el jefe de Estado argentino viene realizando desde hace meses. A comienzos de septiembre, durante su participación en el Foro Madrid, realizado en Santiago de Chile, volvió a apuntar contra Sánchez y lo acusó de promover una política de inmigración descontrolada.

Una relación marcada por los cruces

Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei realizó seis viajes a España y mantuvo encuentros con referentes de la derecha, entre ellos Abascal y Díaz Ayuso. Sin embargo, nunca se reunió con Sánchez, con quien protagonizó reiterados cruces públicos.

Uno de los episodios más tensos ocurrió en mayo de 2024, durante su primera visita al país europeo, cuando participó de un acto organizado por Vox y lanzó duras descalificaciones contra el mandatario español y su esposa, Begoña Gómez.

La última visita de Milei a España tuvo lugar a fines de junio, cuando viajó invitado por la Universidad CEU San Pablo para mantener reuniones con directivos de empresas españolas. En esa oportunidad, también se reunió con Abascal.

Con este nuevo viaje, el Presidente argentino volverá a posicionarse en el escenario político español, en una visita que combina encuentros institucionales y empresariales con un fuerte componente ideológico, en medio de la disputa entre el oficialismo socialista y las fuerzas de derecha.