Milei viajará en marzo a la Argentina Week en Nueva York para presentar “la nueva Argentina”

El Presidente participará en marzo de 2026 del encuentro organizado en Nueva York para promover inversiones y presentar la agenda económica argentina ante líderes globales.

viernes, 21 de noviembre de 2025

El presidente Javier Milei confirmó que asistirá en marzo del próximo año a la “Argentina Week en Nueva York”, un evento que calificó como una “oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación” del país

“¡Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre”, destacó el mandatario desde su cuenta en X.

El evento, organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos, se realizará del 9 al 11 de marzo de 2026 en Nueva York, según precisó el embajador Alejandro Oxenford.

Se tratará de un encuentro “de altísimo nivel” que reunirá a autoridades de gobierno, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos que ya invierten o evalúan invertir en el país.

“Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del presidente Javier Milei”, subrayó Oxenford.

Además de la Embajada Argentina, participan en la organización JP Morgan, Bank of America y Kaszek.

“Será un hito argentino en Manhattan. La Gran Manzana se vestirá de celeste y blanco para mostrar al mundo el nuevo capítulo de inversión y crecimiento que estamos construyendo”, cerró el embajador en su mensaje en redes.