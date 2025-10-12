Milei visita una planta siderúrgica con capitales rosarinos en San Nicolás

La compañía fue la primera del sector industrial en acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y destinará una inversión total de 300 millones de dólares al proyecto.

jueves, 9 de octubre de 2025

El presidente Javier Milei visita este viernes la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde recorrerá las instalaciones de Sidersa, la empresa de capitales rosarinos que avanza en la construcción de una nueva planta siderúrgica considerada “la más moderna del mundo”. La compañía fue la primera del sector industrial en acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y destinará una inversión total de 300 millones de dólares para el desarrollo del proyecto.

El Comité Evaluador del RIGI había aprobado la iniciativa de Sidersa en julio de este año, tras la presentación formal del proyecto.

Según los detalles difundidos entonces por el Ministerio de Economía, la nueva acería representará una inversión de 286 millones de dólares, aunque la empresa confirmó luego que el monto total asciende a 300 millones con aportes complementarios. La obra contempla la creación de más de 300 empleos directos y alrededor de 4.000 puestos indirectos, además de un fuerte impacto en la cadena de valor regional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en su momento la aprobación del proyecto, al que calificó como “un hito” por tratarse de la primera inversión industrial de esta magnitud en más de 50 años. “Se erigirá una nueva acería de alta tecnología en San Nicolás”, destacó el funcionario en sus redes sociales.

De acuerdo con la información oficial, la planta producirá 360.000 toneladas anuales de insumos siderúrgicos destinados a abastecer a la industria nacional y fomentar las exportaciones. Incorporará tecnología avanzada con el objetivo de reducir los tiempos de construcción, aumentar la productividad y minimizar el impacto ambiental.

Desde la empresa destacaron que el RIGI fue un incentivo clave para concretar la inversión, junto con el financiamiento del BID Invest, que aportó 100 millones de dólares. “El apoyo del programa y el crédito internacional permitieron avanzar con un proyecto que posicionará nuevamente a San Nicolás como el corazón siderúrgico del país”, señalaron fuentes de Sidersa.