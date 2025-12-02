Monteoliva asumió como ministra de Seguridad tras la salida de Patricia Bullrich

En un acto en Casa Rosada con la presencia del presidente Milei, la nueva funcionaria prometió continuidad y profundización de la “doctrina Bullrich”.

martes, 2 de diciembre de 2025

Alejandra Monteoliva juró este martes como ministra de Seguridad, en reemplazo de Patricia Bullrich, quien dejó el cargo tras casi dos años de gestión para asumir como senadora.

La jura se realizó en un breve acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, encabezado por el presidente Javier Milei y con la particular presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

Tras asumir, Monteoliva se mostró optimista respecto de la situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela. “Confiamos en que vamos a traer a Nahuel Gallo”, afirmó, y aseguró que el Gobierno trabaja a diario junto a Gendarmería y la Cancillería para lograr su liberación.

Acompañada por Bullrich, la nueva ministra remarcó que habrá “continuidad del trabajo” desarrollado en estos dos años y habló de una profundización de la llamada “doctrina Bullrich”. “Está más fuerte que nunca”, enfatizó al enumerar políticas de orden público, control de fronteras, despliegue federal y lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Monteoliva también destacó el Plan Bandera y expresó preocupación por la situación en la provincia de Buenos Aires, sin descartar un encuentro con el gobernador Axel Kicillof. “Las Fuerzas Federales están para acompañar y complementar el trabajo de la Policía bonaerense”, señaló.

Asimismo, adelantó que no habrá cambios significativos en los equipos del Ministerio, salvo algunas bajas menores.

Al acto asistieron varios integrantes del Gabinete, entre ellos Manuel Adorni, Diego Santilli, Sandra Pettovello, Mario Lugones y Pablo Quirno, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También sorprendió la presencia de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que siguió la ceremonia entre familiares y amigos de la flamante ministra.