Motochorro atacó a pedradas una librería católica en pleno centro

martes, 2 de diciembre de 2025

La inseguridad no les da tregua a los comercios del centro de la ciudad. El viernes pasado un sujeto a bordo de una motocicleta intentó robar en una librería católica y, como no pudo, atacó una panadería, donde sustrajo elementos de valor. Así lo informaron fuentes policiales.

El Esquiú.com dialogó con el propietario de la librería “La Buena Lectura”, Alejandro Ríos, ubicada en calle Salta, casi esquina Perú.

La víctima recomendó a los vecinos reforzar las medidas de seguridad para evitar “ser víctimas de los ladrones”.

Daño

De acuerdo con el relato del hombre, “el viernes a la madrugada intentaron robar, pero no pudieron. Cuando llegué a abrir la librería encontré la reja de la puerta forzada. Pregunté a los vecinos, pero nadie había visto nada, entonces busqué en las cámaras de seguridad y ahí vi que en la madrugada intentaron robar”, contó Ríos.

Luego, agregó: “En el video se ve que llegó una persona en moto, la estacionó y se acerca a la puerta. No sé qué ve que le interesa y comienza como a tironear la reja. Pero no la pudo sacar y se fue en la moto. Dio la vuelta a la manzana y volvió con este regalito –enseñando Ríos un trozo de baldosa de cemento de más de dos kilos- que tiro como tres veces contra la puerta y no la pudo romper y se fue”.

El robo

El comerciante contó que, si bien a él no le robó, un colega de una panadería ubicada en calle Rojas y Maipú, a un par de cuadras de la librería, no corrió con la misma suerte y fue víctima, aparentemente, del mismo delincuente.

Finalmente, el propietario de la librería mencionó: “Cuando compartimos los videos en internet para que la gente tenga cuidado y se proteja más, nos dimos con que esa misma madrugada, después de intentar robar en la librería, se ve a esta misma persona, con el mismo modus operandi robando en una panadería, donde lamentablemente pudo robar”, relató Ríos, quien volvió a insistir nuevamente con que “tenemos que tomar más medidas para evitar ser víctimas de robos”.