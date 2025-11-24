Motociclista resultó gravemente herido tras chocar contra un auto estacionado en Andalgalá

El joven de 21 años impactó con su motocicleta contra un Volkswagen Gol detenido en la vía pública y debió ser derivado al Hospital San Juan Bautista.

domingo, 23 de noviembre de 2025

Un siniestro vial ocurrido en Andalgalá dejó como saldo a un joven motociclista herido. El hecho tuvo lugar en la avenida Esteban Carranza, donde efectivos de la Comisaría Departamental llegaron tras ser alertados de la colisión.

Rodrigo Ignacio Cabrera, de 21 años, circulaba en una motocicleta Motomel Blitz 110 cc. cuando, por razones que aún se investigan, impactó contra un Volkswagen Gol azul que se encontraba estacionado en la zona. El vehículo pertenece a un hombre mayor de edad.

Como consecuencia del choque, Cabrera sufrió lesiones y fue asistido inicialmente por personal médico del Hospital Zonal de Andalgalá. Debido a la gravedad de las heridas, se dispuso su derivación al Hospital San Juan Bautista de la Capital.

En el lugar trabajaron Peritos de la Dirección General de Criminalística, bajo las directivas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, con el fin de establecer las causas del siniestro.