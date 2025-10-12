Mujer detenida en el barrio Libertador II por causar desorden en un comercio

Personal de la Comisaría Sexta aprehendió a una mujer de 35 años tras generar disturbios en un local de la zona, siendo trasladada a la Comisaría de la Mujer.

domingo, 12 de octubre de 2025

Efectivos de la Comisaría Sexta arrestaron en las últimas horas a una mujer en el barrio Libertador II de la ciudad, acusada de causar desorden en un local comercial, lo que derivó en su traslado y alojamiento por una supuesta infracción al Código de Faltas provincial.

El procedimiento se llevó a cabo en la esquina del pasaje San Pío X y Peatonal N°23, cuando el personal policial procedió a la aprehensión de una mujer deapellido Albarracín, de 35 años de edad. La detención se produjo luego de que la mujer protagonizara un altercado y causara disturbios en un comercio ubicado en esa misma área.

Una vez arrestada, y por tratarse de una mujer, la persona fue trasladada y alojada en la dependencia de la Comisaría de la Mujer. Albarracín quedó a disposición de las autoridades competentes por la supuesta comisión de una infracción al Código de Faltas de la Provincia, que sanciona este tipo de comportamientos en espacios públicos y privados.