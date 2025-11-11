Murieron seis personas y más de 400 resultaron heridas por un tornado en el sur de Brasil

El fenómeno afectó al estado de Paraná y destruyó gran parte de la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu. El presidente Lula da Silva expresó su solidaridad y anunció el envío de ayuda y personal especializado a la zona.

sábado, 8 de noviembre de 2025

El número de fallecidos por el tornado que azotó el viernes por la noche al estado de Paraná, en el sur de Brasil, subió este sábado a seis, mientras que más de 430 personas resultaron heridas, según informaron las autoridades locales.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó en sus redes sociales su solidaridad con las víctimas y anunció el envío de personal especializado en catástrofes y reconstrucción, además de equipos de emergencia del Servicio Único de Salud (SUS).

Por su parte, el gobernador de Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, decretó el estado de calamidad pública para acelerar el desembolso de recursos destinados a la asistencia de los damnificados y a la reconstrucción de las zonas afectadas.

La tormenta comenzó el viernes por la tarde y provocó graves destrozos: arrancó techos, derribó postes eléctricos y destruyó viviendas. Según los equipos de rescate, la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu —de unos 14.000 habitantes— quedó destruida en un 80%, en un escenario descrito como “una zona de guerra”. También se registraron daños severos en las localidades vecinas de Candói, Laranjeiras do Sul y Guarapuava.

Durante la noche del viernes, más de 3.000 viviendas permanecían sin suministro eléctrico y el servicio de agua también resultó interrumpido. En tanto, se instaló un hospital de campaña para atender a los heridos y brindar asistencia médica de urgencia.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico de Paraná (Simepar), el tornado fue clasificado preliminarmente como de categoría F2, con vientos de entre 180 y 250 kilómetros por hora. Los fuertes vientos, asociados a un ciclón extratropical, también afectaron a los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, mientras las lluvias alcanzaron el sudeste brasileño, llegando incluso al estado de San Pablo.