Murió a los 54 años Mariano Castro, hermano gemelo del recordado Juan Castro

El conductor y periodista, también conocido en el ambiente del espectáculo, falleció luego de enfrentar una larga enfermedad. Era padre de un hijo con la actriz Mey Scápola.

sábado, 18 de octubre de 2025

Con profunda tristeza, se conoció la noticia del fallecimiento de Mariano Castro a los 54 años, el hermano gemelo del recordado periodista y conductor Juan Castro. Mariano venía atravesando una lucha contra una enfermedad que, finalmente, provocó su deceso, generando una gran consternación en el ambiente periodístico y del espectáculo.

El periodista, que también desarrolló su carrera en el ámbito de los medios, era una figura conocida y apreciada por sus colegas y amigos. Deja un hijo, fruto de su relación con la reconocida actriz Mey Scápola.

La noticia impactó fuertemente en su círculo íntimo, así como en la comunidad mediática, que a lo largo de las horas comenzó a manifestar su pesar en redes sociales. Familiares, amigos y colegas recordaron la trayectoria de Mariano Castro y su estrecha cercanía con el mundo del periodismo y el espectáculo argentino.